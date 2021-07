The Walking Dead, Robert Kirkman sui film di Rick Grimes: 'L'attesa varrà la pena'

A pochi giorni dagli ultimi aggiornamenti sui film di The Walking Dead incentrati sull'iconico Rick Grimes di Andrew Lincoln, il creatore della serie Robert Kirkman è comparso ad un panel del Comic-Con 2021 per parlare del progetto cinematografico spin-off della popolare serie tv.

Nello scherzare che i film usciranno "sicuramente prima del 2032", l'autore ha dichiarato: "Anche io vorrei che ci fossero più aggiornamenti, davvero. Ma vi assicuro che stanno accadendo molte cose dietro le quinte. È del tutto possibile che ci sono alcuni dettagli che stanno venendo fuori intorno proprio ora, mentre noi parliamo al Comic-Con, e quindi non posso dire molto, voglio essere un bravo ragazzo in modo da non spoilerare nulla. Ma ci sono cose eccitanti che accadono dietro le quinte e ci assicuro che sono frustrato quanto voi per il fatto che non siamo stati in grado di rivelarvi ancora niente. Vorrei poterne parlare senza sosta".

AMC Networks non ha fornito aggiornamenti sui film di The Walking Dead Movie durante i tre panel dedicati al TWD Universe, sollevando non pochi malumori fra i fan. Il film di Rick Grimes è stato annunciato due anni fa ma da allora le novità sono state pochissime: per fortuna però le dichiarazioni di Kirkman fanno comunque ben sperare. "Andrew Lincoln è fantastico, mi manca vedere Andrew Lincoln correre nei panni di Rick Grimes. Non vedo l'ora di girare questa cosa, e poi quando finalmente uscirà, sarà fantastico", ha detto Kirkman, che col progetto realizza il suo primo lungometraggio come sceneggiatore insieme a Scott Gimple. "Tutti stanno lavorando molto duramente per far si che questa cosa sia la migliore possibile. Tutto quello che dirò è: non vogliamo un brutto film di Rick Grimes. Vogliamo un fantastico film di Rick Grimes, quindi tutti dietro le quinte si assicureranno che, quando finalmente uscirà, sarà valsa la pena aspettare."

