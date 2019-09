The Walking Dead: Robert Kirkman coinvolto nella realizzazione del film su Rick Grimes

Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il film ancora senza titolo di The Walking Dead, prima parte di una trilogia cinematografica dedicata all'ex protagonista della serie Rick Grimes.

Scott Gimple, Chief Content Officer, in occasione della premiere della decima stagione della serie tv di AMC ha rivelato a ComicBook.com alcuni nuovi dettagli circa la realizzazione del primo film, confermando innanzitutto il coinvolgimento di Robert Kirkman, creatore del fumetto originale dal quale lo show televisivo è tratto.

"Mr. Kirkman è molto coinvolto in questo film ed è stato davvero divertente lavorare con lui", ha dichiarato Gimple. "Avevamo lavorato insieme già per la serie tv e cose del genere, ma sviluppare questo progetto a tu per tu, solo io e lui in una stanza, è stata una strana ed incredibile gioia per celebrare questo decimo anno di lavoro."

Gimple però non ha voluto sbottonarsi circa eventuali dettagli sulla trama.

"Odio dare questa risposta perché so che farà impazzire i fan, ma per adesso non posso dire nulla. Molto presto però vi diremo qualcosa ...", ha detto Gimple. "Abbiamo lavorato molto, molto duramente".

Molto probabilmente quindi bisognerà tenere d'occhio la finestra del Comic Con di New York, dato che le possibilità che AMC sveli qualcosa di più riguardo il film di The Walking Dead durante l'evento sono molto alte. Il network, non a caso, avrà un panel dedicato sabato mattina, dove presenterà anche la terza serie del franchise.

Per altri approfondimenti, guardate il teaser trailer di The Walking Dead - Il Film, teaser che potrebbe nascondere un importante indizio sulla trama.