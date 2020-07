The Walking Dead, Robert Kirkman è coinvolto nel film su Rick: 'Sarà spettacolare'

Nei giorni scorsi erano stati condivisi dei nuovi aggiornamenti sul film spin-off di The Walking Dead con protagonista Rick Grimes, e ora anche dal Comic-Con sembrano arrivare buone notizie, in primis un forte coinvolgimento da parte di Robert Kirkman, l'autore dei fumetti e produttore della serie tv di The Walking Dead.

Durante l'edizione virtuale del Comic-Con di San Diego, Robert Kirkman ha infatti parlato del progetto in sviluppo in casa AMC e Universal, e di come lui stesso ne sia parte integrante.

"Sì, non sono stato molto vocale in pubblico sul mio coinvolgimento nei film su Rick Grimes che stiamo producendo con AMC e Universal" ammette "Ma sono ampiamente coinvolto".

"Sto parlando piuttosto spesso con Andrew Lincoln, sto lavorando con i produttori esecutivi David Alpert e Scott Gimple, e con Universal e AMC, cercando di dargli forma" rivela, per la gioia degli appassionati della serie.

È essenziale però che i film siano spettacolari, afferma Kirkman, anche perché non possono certo essere da meno di quanto fatto finora. E "avere Andrew Lincoln di nuovo nei panni Rick Grimes è un qualcosa di davvero speciale. Se realizzassimo questi film in maniera approssimativa, tanto per fare, sarebbe un disservizio nei suoi confronti, in quelli del personaggio, e ovviamente dei fan" proclama.

Per questo "Il team creativo-produttivo sta lavorando davvero sodo per potervi dare il miglior film possibile".