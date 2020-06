The Walking Dead, quando inizieranno le riprese del film su Rick Grimes? Ne parla una star

Dopo aver anticipato il suo coinvolgimento nel film di The Walking Dead, primo capitolo della programmata trilogia che vedrà come protagonista Rick Grimes (Andrew Lincoln), l'attrice della serie Pollyanna McIntosh è tornata a stuzzicare i fan in occasione del GalaxyCon.

"Potrei o non potrei partecipare ad un film di The Walking Dead in cui è coinvolto Andy, nel ruolo di Rick" ha detto l'interprete di Anne/Jadis durantel'evento virtuale. "Vediamo cosa accadrà. Dobbiamo scoprire cosa accade dopo l'arrivo dell'elicottero, perciò potrebbe essere qualcosa che attendo molto."

Quando l'ex membro del cast Joshua Mikel le ha domandato se le riprese della pellicola svolgeranno negli Stati Uniti o all'estero, l'attrice ha spiegato: "Non posso neanche dire se parteciperò alle riprese. Perché non lo so, ovviamente. Sarebbe divertente, se ad un certo punto dovessimo farlo davvero."

Scott Gimple, showrunner di The Walking Dead dalla quarta all'ottava stagione e ora supervisore dell'intero franchise, aveva confermato la presenza della McIntosh già nel 2018, rivelando che avrebbe seguito la transizione di Rick dal piccolo al grande schermo.

Inizialmente previste per il 2019, le riprese del film hanno probabilmente ricevuto un ulteriore stop a causa dell'emergenza sanitaria. In attesa di novità, vi lasciamo alle recenti anticipazioni di Greg Nicotero sul film di Rick Grimes.