The Walking Dead, a che punto siamo con il film su Rick Grimes? 'I lavori procedono'

Mentre si è conclusa la decima stagione di The Walking Dead e ha da poco debuttato lo spin-off World Beyond, i fan del franchise aspettano novità anche sul film su Rick Grimes, che non è ancora entrato in produzione. Scott Gimple, chief content officer dell'universo TWD, ha recentemente parlato a Collider dello stato dei lavori.

Il progetto, ha spiegato Scott Gimple, è stato inevitabilmente rallentato dalla pandemia, ma va avanti, anche se a piccoli passi. "Stiamo seguendo lo stesso piano generale, ma per i film ci vuole un po' più di tempo. Stiamo lavorando in tutte le direzioni. Andrew Lincoln è super coinvolto. Robert Kirkman è super coinvolto. Tutto sta procedendo. È solo che le circostanze attuali ci hanno dato un po' di tempo in più, di cui avevamo comunque bisogno. Vogliamo davvero fare le cose per bene."

Scott Gimple ha poi aggiunto che si sta lavorando alla sceneggiatura, anche se "è ancora abbastanza presto", e ha confermato che Michonne, il personaggio di Danai Gurira uscito di scena nella decima stagione di The Walking Dead, tornerà nel franchise.

"Assolutamente. Vedrete ancora Michonne, certo. Racconteremo altre storie con Michonne. La fine della sua storia nella serie è stata, per molti versi, l'inizio di nuove storie."

Prima dei film su Rick Grimes, i produttori di The Walking Dead hanno anticipato che alcune notizie sulla sua sorte si potranno apprendere anche nel nuovo spin-off World Beyond. Fin dal primo episodio, in effetti, sono emersi alcuni indizi.