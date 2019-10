The Walking Dead: Pollyanna McIntosh si aspetta diversi colpi di scena nel film su Rick

Pollyanna McIntosh, star di The Walking Dead, sarà tra i protagonista del primo film del franchise cinematografico dedicato a Rick Grimes, interpretato da Andrew Lincoln. L'attrice si aspetta diversi colpi di scena, azione, avventura e anche nuovi camminatori, nel momento in cui il pubblico si renderà conto di quello che è accaduto a Rick.

Il personaggio di Anne (McIntosh) è stato visto l'ultima volta recuperare un Rick gravemente ferito da un fiume, dopo che quest'ultimo è quasi morto nell'esplosione di un ponte fermando un'orda di camminatori. Anne l'ha portato via a bordo di un elicottero appartenente ad un'organizzazione oscura, conosciuta come CRM.

Al San Diego Comic-Con è stato mostrato il primo trailer, che sembra suggerire che Rick è stato trasportato a Philadelphia.

"Mi aspetto molta azione, avventura, colpi di scena. Come al solito. Sono sicura ci saranno nuovi camminatori da vedere, perché qua siamo in un posto diverso" ha spiegato Pollyanna McIntosh "Sono entusiasta di vedere cosa propone Greg Nicotero in questo senso e queste nuove versioni di camminatori che potremo vedere".

E su Rick ha aggiunto:"Voglio davvero rivedere Rick, quindi sono entusiasta di questo".

"The Walking Dead è sempre stato molto filmico come show. Penso che l'esperienza di essere in un cinema con un folto gruppo di persone che lo guardano sia la cosa più emozionante per me, perché ottieni la miglior esperienza possibile con i fan".

Nel film di Rick Grimes potrebbe esserci anche Michonne, e soprattutto potrà essere godibile anche da chi ha mai visto la serie tv.