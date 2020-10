The Walking Dead, ecco perché il film su Rick Grimes non è ancora entrato in produzione

La trilogia di film di The Walking Dead si sta muovendo a piccoli passi ma in maniera concreta. Lo ha assicurato il direttore creativo del franchise Scott Gimple durante una recente intervista con il Los Angeles Time, durante la quale ha rivelato perché la prima pellicola su Rick Grimes non è ancora entrata in produzione.

"Per realizzare un film serve tempo, e finora è stato un processo fantastico" ha spiegato Gimple confermando che la trilogia racconterà un'unica storia. "Andy è profondamente coinvolto, come anche Robert Kirkman. Il progetto si sta muovendo lentamente ma inesorabilmente in un modo davvero, davvero fantastico."

Lavorando al progetto, Gimple si è reso conto che "Il cinema richiede più tempo della TV, probabilmente avrei dovuto dirlo a tutti quanti."

Mentre al momento non ci sono novità sullo stato dei lavori e l'inizio delle riprese, di recente è arrivato un aggiornamento che riguarda la distribuzione. Parlando con Decider, infatti, Gimple ha confermato ufficialmente che AMC ha ancora intenzione di portare i film con Andrew Lincoln al cinema. Ricordiamo che, per portare The Walking Dead nelle sale, il network ha stretto un accordo con Universal Pictures.

Per quanto riguarda la serie, è stato da poco annunciato che The Walking Dead si concluderà con la stagione 11 e aprirà la strada ad uno spin-off dedicato a Daryl e Carol.