The Walking Dead, ecco perché i film di Rick Grimes si stanno facendo attendere

I film dedicati al protagonista di The Walking Dead si stanno facendo attendere dopo che Rick Grimes è uscito di scena nella nona stagione dello show AMC e ora il produttore esecutivo ha spiegato il perché di questo ritardo.

Gale Anne Hurd ha dichiarato che il primo lungometraggio del franchise deve soddisfare la domanda del pubblico.

Sono passati due anni da quando un criptico teaser del film svelato al Comic-Con ha rivelato che Rick Grimes (Andrew Lincoln) sarebbe tornato sul grande schermo, dove il pubblico scoprirà finalmente cosa è successo dopo che è scomparso dalla serie televisiva a bordo di un elicottero.

Hurd, che produce il film The Walking Dead con Lincoln e il team creativo di Scott Gimple e il creatore del franchise Robert Kirkman, ha spiegato perché i progressi sono stati lenti:



"Quando la serie stessa ha una portata così ampia, devi assicurarti che la portata del film corrisponda alle esigenze di un pubblico cinematografico", ha detto a Variety al Locarno Film Festival.



Gimple ha descritto i film come "grandi evoluzioni di ciò che abbiamo fatto nello show", rivelando a Talking Dead che la trilogia avrebbe svelato "una storia epica raccontata nel corso degli anni". Secondo una descrizione ufficiale, il primo film "esplorerà la storia di dove viene portato Rick e cosa deve affrontare in un nuovo angolo dell'apocalisse zombie".

"Vorrei che ci fossero più aggiornamenti. C'è molto da fare dietro le quinte", ha detto Kirkman in un aggiornamento del Comic-Con@Home 2021 virtuale di San Diego del mese scorso. "Tutti stanno lavorando molto duramente per rendere questa cosa buona. Tutto quello che dirò: non vogliamo un brutto film di Rick Grimes. Vogliamo un fantastico film di Rick Grimes, quindi tutti dietro le quinte si stanno assicurando che quando uscirà ne sarà valsa la pena."



Certamente anche la pandemia ha influito sui lavori e qualcuno ritiene che il film di The Walking Dead potrebbe uscire su Disney+ alla fine, data la situazione globale e considerato che il fatto che la serie ha trovato una nuova casa su Star.