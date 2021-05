The Walking Dead, otto personaggi che potrebbero comparire nel film su Rick Grimes

Rick Grimes tornerà in un nuovo film spin-off della serie The Walking Dead, e i fan attendono con grande curiosità le nuove avventure che vedranno il ritorno di Andrew Lincoln nei panni del suo personaggio più noto al grande pubblico, dopo il lungo periodo trascorso tra i protagonisti della serie AMC, creata da Robert Kirkman.

Sappiamo un po' di cose del film su Rick Grimes ma quali saranno i personaggi che compariranno nel film su Rick Grimes? Potrebbe esserci Althea (Maggie Grace), nonostante il suo percorso all'interno dello show. La sua presenza non è certo da escludere.

Molti fan hanno chiesto il ritorno di Madison Clark (Kim Dickens) sin dalla metà della quarta stagione di Fear the Walking Dead, soprattutto perché la sua morte non è stata palesemente mostrata.



Nel caso fosse confermata la presenza di Madison è possibile che anche Alicia possa tornare nel franchise, vista la connessione tra i due personaggi.

E ovunque vada Alicia è probabile che andrebbe anche Strand; non affronterebbe mai una missione pericolosa senza di lui.

Carol e Daryl avranno uno spin-off ma non arriverà prima del 2023. E chissà che non possano anticipare il ritorno proprio nel film su Rick. Da quando ha lasciato la serie madre, nulla si è più saputo su Michonne; che sia collegata ad un ritorno del personaggio nel film su Rick.

Una reunion che non dovrebbe mancare è quella tra Morgan e Rick mentre appare sempre più probabile la presenza di Elizabeth Kublek (Julia Ormond) nella lista di personaggi del film.



Le riprese del film su Rick Grimes sono imminenti, com'è stato confermato a fine aprile.