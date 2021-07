The Walking Dead: Origins, la storia di Maggie al centro dell'ultimo episodio speciale

La Maggie di Lauren Cohan è al centro del terzo episodio di The Walking Dead: Origins, una serie di quattro speciali che ripercorrono la storia dei personaggi principali in vista della stagione finale in arrivo ad agosto.

The Walking Dead: Origins è descritta come un'esplorazione approfondita di Daryl, Maggie, Negan e Carol con nuove interviste e narrazioni degli attori che ritraggono questi iconici personaggi, insieme alle clip dei momenti più importanti dei loro percorsi nella serie.

AMC ha pubblicato la puntata in streaming insieme alla collection The Walking Dead: The Best of Maggie, che dopo gli episodi dedicati a Morgan Jones (Lennie James) e Daryl Dixon (Norman Reedus) include alcune delle scene più iconiche che hanno visto come protagonista il personaggio della Cohan, tra cui l'inizio della relazione romantica con Glenn, la morte di suo padre e il ruolo di leader a Hilltop nell'episodio 'Un nuovo inizio' di The Walking Dead 9.

Tutti questi eventi portano all'undicesima e ultima stagione della serie, dove Maggie dovrà lottare per il suo futuro e quello di suo figlio. Come leader del suo nuovo gruppo, dovrà imparare a convivere con Negan per affrontare le minacce che li attendono nei nuovi episodi.

Vi ricordiamo che The Walking Dead 11 debutterà su Disney+ il prossimo 23 agosto.