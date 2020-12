The Walking Dead, finalmente novità per i film di Rick Grimes: parla Andrew Lincoln!

Finalmente abbiamo una data per il primo, attesissimo lungometraggio cinematografico del franchise di The Walking Dead, che riporterà Andrew Lincoln ancora una volta nei panni del protagonista Rick Grimes.

Il produttore e sceneggiatore del film Scott Gimple, anche chief content officer di Walking Dead Universe di AMC, ha annunciato la prima trilogia cinematografica del franchise dopo la partenza della star dalla serie avvenuta durante la stagione 9 nel novembre 2018. Progettato inizialmente come film TV originale AMC, previsto per andare in onda sul network, AMC Networks e Skybound Entertainment ha annunciato successivamente una collaborazione con Universal Pictures per portare i film di Walking Dead nei cinema.

Ora, dopo mesi di attese e ritardi causati dalla pandemia, Andrew Lincoln ha rivelato che le riprese del primo film di Walking Dead inizieranno nella primavera del 2021. L'attore ne ha parlato all'Associated Press nelle scorse ore:

"Sembra che ci sia un certo senso di positività e la cavalleria sta arrivando con i vaccini", ha detto Lincoln. "E c'è una sorta di reale senso di rinnovamento, si spera."

Se il film di The Walking Dead uscirà dal letargo nella prossima primavera, allora è possibile che nei cinema arrivi solo nel 2022, forse non a caso lo stesso anno in cui The Walking Dead manderà in onda gli ultimi episodi della sua undicesima e ultima stagione. Lo scorso luglio, il produttore esecutivo di Walking Dead, David Alpert, ha detto che il film "stava andando alla grande", ma avrebbe rimandato le riprese fino a quando non fosse stato sicuro. "Non possiamo girare in questo momento, quindi è solo questione di tempo."

Scott Gimple ha dichiarato che l'attesa sarà ripagata.