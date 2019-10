The Walking Dead: Morgan sarà nei film di Rick Grimes?

La quinta stagione della serie spin-off Fear The Walking Dead si è conclusa con un grosso cliffhanger, con Morgan ferito e lasciato a morire in mezzo ad un branco di camminatori.

Non sarebbe la prima volta però che un personaggio nel bel mezzo di una situazione disperata riesca a sopravvivere dopo i titoli di coda, ed è molto probabile che Morgan non solo ce la farà, ma addirittura finisca col rincontrarsi con Rick nella trilogia cinematografica con Andrew Lincoln.

A questo proposito, ci sarebbero anche delle "prove".

L'elicottero responsabile della scomparsa di Rick nella scorsa stagione di The Walking Dead, infatti, è apparso nell'episodio finale di Fear The Walking Dead 5, intitolato The End of Everything, in cui Althea (Maggie Grace) si è imbattuta nel soldato del CRM Isabelle (Sydney Lemmon): si tratta della stessa organizzazione che, sette mesi nel futuro, avrebbe rapito Rick gravemente ferito.

Gli showrunner di Fear Andrew Chambliss e Ian Goldberg hanno lasciato intendere che Isabelle potrebbe tornare nell'universo di TWD, probabilmente nei film, per esplorare la "vasta mitologia" dietro alla CRM. La cosa potrebbe essere legata al futuro di Morgan.

Mesi prima che venisse annunciata la trilogia cinematografica, infatti, Lennie James (interprete di Morgan) accettò di unirsi a Fear dopo essersi consultato con Andrew Lincoln. Addirittura il produttore Scott Gimple ha rivelato che se James avesse rifiutato, la storia sarebbe andata in "una direzione completamente diversa", e lo stesso James qualche settimana fa ha espresso il desiderio di vedere Morgan andare alla ricerca di Rick.

Inoltre, Lincoln dopo il finale della stagione 8 di TWD aveva dichiarato: "Non lo so, c'è qualcosa nell'aria, sento che non è ancora la fine per Rick e Morgan."

Del resto i due personaggi in passato hanno dimostrato di essere molto legati: dopo essersi separati per la prima volta nella prima stagione di The Walking Dead, Rick ha ritrovato un Morgan impazzito nella stagione 3 prima che Morgan, viaggiando dalla Georgia alla Virginia, si integrasse nella comunità di Alexandria nella stagione 6.

Voi cosa ne pensate? Vorreste rivederli di nuovi uniti? Ditecelo nei commenti.