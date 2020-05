The Walking Dead, grosse novità per il film su Rick Grimes: parla il produttore

Secondo quanto riferito dal produttore di The Walking Dead Greg Nicotero, durante il lockdown di Hollywood imposto dalla pandemia di Coronavirus i lavori sul film di Rick Grimes non si sono fermati e potrebbero aver contribuito addirittura a migliorare la storia.

Il produttore ha rivelato che nel primo di tre film annunciati per il personaggio di Andrew Lincoln, il franchise esplorerà cosa è successo a Rick dopo la sua uscita di scena dalla serie ammiraglia. Ora, il produttore, regista e creatore dello straordinario trucco ha fornito un aggiornamento sullo sviluppo dell'universo cinematografico di Scott Gimple.

"Da quello che ho capito dal signor Gimple, la sceneggiatura è ben avviata. Ho guardato un paio di bozze iniziali, ma ultimamente non ho visto nulla, ma da quello che so stanno scavando nel profondo" ha detto Nicotero a SyFy. "Una cosa positiva sul tipo di situazione che stiamo vivendo è rappresentata dalle persone che lavorano da casa ... sai, gli scrittori ... sono in grado di approfittare di questa situazione, ed è un buon momento per loro. Ho la sensazione che quando le persone dall'alto premeranno il pulsante di ripartenza, ci sarà un sacco di materiale che sarà pronto per essere sviluppato, perché tutti i produttori stanno ricevendo le nuove sceneggiature e in questo modo possono prepararsi alle riprese". Ha aggiunto: "Penso che ci saranno molte persone impegnate per sviluppare questo film fra, diciamo, fra qualche settimana, speriamo?".

Per altri approfondimenti scoprite nuovi dettagli sul film di Rick Grimes, che in passato è stato definito folle, sfrenato e totalmente nuovo.