The Walking Dead: i genitori di Thora Birch erano star del cinema porno

Thora Birch nel 2019 è entrata a far parte del cast della serie tv targata AMC, The Walking Dead, e prima di allora Birch era conosciuta per i suoi ruoli in film come American Beauty, Ghost World e per aver interpretato la figlia di Harrison Ford in Giochi di potere e nel sequel. Ora un podcast di Marc Maron ha parlato del passato di Birch.

In particolare dei suoi genitori, Jake Birch e Carol Connors, che hanno avuto un passato nel cinema per soli adulti. La madre, Carol Connors, recitò in La vera gola profonda (Deep Throat), film che rese famosa nel 1972 Linda Lovelace.

Maron nel podcast ha chiesto a Thor Birch di parlare dei suoi genitori e l'attrice non si è tirata indietro. Jake Birch e Carol Connors sono state due star del cinema porno negli anni '70 e hanno recitato insieme in Candy Goes to Hollywood, sequel di Erotic Adventures of Candy, con protagonista John Holmes. Quando Thora Birch nacque i suoi genitori avevano già praticamente concluso la carriera nel cinema porno e Carol Connors cambiò ambito diventando una culturista.



Come afferma Thora Birch i suoi genitori erano 'abbastanza conservatori' ma non in senso religioso. Erano severi, molto attenti alla salute e non lasciavano che Thora guardasse molta tv. Tuttavia, per dare a Thor qualcosa da fare, la babysitter spesso la portava a varie audizioni per spot pubblicitari ed è così che ha iniziato la sua attività d'attrice, all'età di quattro anni. Alla fine i suoi genitori divennero i suoi manager per un periodo di tempo. L'attrice ha spiegato di mantenere tuttora con loro una buona relazione.

