The Walking Dead, i film su Rick Grimes usciranno ancora al cinema

Nel corso di una recente intervista con l'Hollywood Reporter, Scott Gimple ha avuto modo di tornare a parlare dell'annunciato e atteso film cinematografici di The Walking Dead con protagonista Andrew Lincoln nei panni di Rick Grimes, che dovrebbe essere il primo capitolo di una trilogia.

Nello specifico, rispondendo a una domanda relativa all'uscita del film nelle sale cinematografiche, Gimple ha risposto: "Non c'è nessun altra soluzione da noi pensata che non sia quella della sala cinematografica. Non vedo altro modo di distribuire il film, a cui stiamo lavorando alacremente e che impegnerà ancora un po' di tempo prima di vedere la luce."



"Vi dirò delle cose che non si possono ancora dire definitive, ma voglio reiterare" ha recentemente dichiarato il produttore Scott Gimple ai microfoni di Insider durante una recente intervista, "Stiamo continuando a lavorare sul film di Rick Grimes. Sta succedendo".

"Ci stiamo prendendo più tempo con il COVID, e lo stiamo trascorrendo con Mr. Andrew Lincoln, Mr. Robert Kirkman e Mr. David Alpec, con AMC e Universal. Stiamo tutti dando il massimo per questo progetto. Ci vuole solo più tempo di quanto non ce ne voglia per uno show televisivo" continua, aggiungendo "E poi stiamo lavorando alle nuove serie. Quindi abbiamo parecchie cose in servo per il futuro di The Walking Dead, e tutte molto differenti. Non vedi l'ora, e si spera di poter avere presto molte più cose di cui parlare con voi, ora che si avvicina il nuovo anno".



