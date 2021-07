The Walking Dead, il film su Rick Grimes uscirà su Disney+?

I prossimi mesi si prospettano piuttosto interessanti per i fan di The Walking Dead: l'attesa per l'undicesima e conclusiva stagione dello show si protrae ormai da tempo, così come quella per il film che dovrebbe rivelarci la sorte del povero Rick Grimes dopo il rapimento, ma qualcosa sembra finalmente profilarsi all'orizzonte.

Nelle scorse ore Disney+ ha infatti annunciato l'arrivo dell'ultima stagione di The Walking Dead sulla piattaforma il prossimo agosto, mandando in visibilio i tanti fan che aspettavano con ansia novità al riguardo: ma cosa ne sarà, a questo punto, del film sul personaggio di Andrew Lincoln?

Al momento tutto tace su quel fronte: Disney non ha comunicato nulla in merito, ma dopo la bomba sganciata oggi pomeriggio non ci sarebbe da sorprendersi se dovessero arrivare novità inattese anche per quanto riguarda l'esordio cinematografico della saga tratta dall'opera di Robert Kirkman.

Disney+, d'altronde, è ormai abituata alla convivenza con la sala: da Raya e l'Ultimo Drago a Mulan, passando per Black Widow e tanti altri ancora, sono ormai un bel po' i film arrivati contemporaneamente sul grande schermo e in Accesso VIP sulla piattaforma. Che sia la soluzione giusta anche per il film su Rick Grimes? Non ci resta che attendere per scoprirlo! Ecco, intanto, quali personaggi potrebbero apparire nel film di The Walking Dead.