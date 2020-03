The Walking Dead, nuovi dettagli sui film di Rick Grimes: ci sarà anche Michonne?

Nel corso di due recenti interviste separate, il produttore di The Walking Dead Scott Gimple e la nuova showrunner della serie tv Angela Kang hanno svelato alcuni dettagli sulla futura trilogia cinematografica di Rick Grimes.

Parlando con The Hollywood Reporter, Gimble ha dichiarato:

"I film sono totalmente nella fase di scrittura, nella fase di telefonata e nella fase di discussione. Lo stiamo perfezionando da tempo e ci proviamo da un po'. Ecco dove siamo adesso. Siamo andati oltre le bozze e le discussioni iniziali. Attualmente stiamo perfezionando la sceneggiatura. Non voglio dire molto di più, ma posso assicurarvi che sta venendo su molto bene, siamo molto eccitati, tutti i soggetti coinvolti sono più che soddisfatti. È un processo incredibilmente delicato in questo momento."

Inoltre, dalle pagine di Entertainment Weekly, la Kang - attuale showrunner della serie tv - ha offerto una piccola anticipazione sul fato di Michonne: "Dirò che, per quanto ne so, il gruppo legato a Michonne non fa parte di quello stesso gruppo che ha portato via Rick in elicottero. Hanno un modo completamente diverso di vestirsi. Sono vestiti con pelli di animali."

