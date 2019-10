The Walking Dead, nei film di Rick Grimes ci sarà anche Michonne?

Nel corso di una recente intervista con The Hollywood Reporter, Scott Gimple, produttore della serie tv di The Walking Dead e delle varie iterazioni del franchise, ha parlato della possibilità che la Michonne di Danai Gurira appaia nei film dedicati al Rick Grimes di Andrew Garfield.

La Gurira, che uscirà dallo show televisivo nel corso della stagione 10, a quanto pare potrebbe tornare nel franchise nel corso della trilogia cinematografica che sarà distribuita dalla Universal Pictures.

Quando The Hollywood Reporter ha notato che l'attrice è diventata ormai una vera e propria star del cinema - con le sue apparizioni in Black Panther, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame - e quindi suggerito che dovrebbe partecipare ai film di The Walking Dead, Gimple ha commentato:

"Oh sì, assolutamente. Voglio dire, Danai è una star del cinema, ma direi che dovrebbe comparire in quei fil anche se non lo fosse. Ricordo di essermi seduto in sala alla premiere di Black Panther e di averla vista nei panni di Okoye, e mi resi subito conto di quanto fosse grande. Era diventata una star del cinema. Voglio dire, ci ha sempre impressionato come attrice, ma per molti anni è stata il nostro piccolo segreto televisivo, un piccolo segreto che abbiamo condiviso con i nostri 17 milioni di spettatori. Ora però il segreto è stato svelato a tutto il mondo."

