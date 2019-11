The Walking Dead, i film su Rick Grimes saranno molto diversi dalla serie tv

Durante una recente intervista promozionale con Marketplace Scott Gimple, chief content officer dell'universo narrativo di The Walking Dead, ha specificato che la trilogia cinematografica di Rick Grimes sarà molto diversa dalla serie televisiva.

L'ex showrunner non ha chiarito in che modo i film ancora senza titolo differiranno dalla serie ammiraglia, arrivata su AMC alla sua decima stagione, ma ha garantito che l'obiettivo è giustificare l'esistenza di un Universo Walking Dead con offerte diversificate: il primo film della trilogia con Andrew Lincoln, film che è stato scritto proprio da Gimple, sarà diverso da tutto quello che è stato proposto sul piccolo schermo, da The Walking Dead allo spin-off Fear The Walking Dead, passando per la terza serie in arrivo nel 2020.

“Dobbiamo correre dei rischi. Assumersi dei rischi vuol dire essere al servizio del pubblico. Stiamo spingendo più forte, stiamo cercando di rendere questi spettacoli il più diversi possibile. Stiamo cercando di rendere questi film diversi dagli show televisivi. Stiamo offrendo al pubblico una ragione per avere un universo condiviso, con una lista di storie variegata.”

In precedenza Pollyana McIntosh, entrata a far parte del cast, ha spiegato che la trilogia cinematografica esplorerà altri mondi di The Walking Dead.

