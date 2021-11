The Walking Dead, il film su Rick Grimes sarà l'Avengers: Endgame di Andrew Lincoln?

Nonostante il ritardo dei film di Rick Grimes, la presenza del personaggio interpretato da Andrew Lincoln continua ad aleggiare su tutto il franchise di The Walking Dead. La stagione 2 dello spin-off World Beyond, per esempio, sembra ricalcare la fine dei fumetti di Robert Kirkman e Charlie Adlard, con la differenza che di Rick non c'è traccia.

Il nuovo episodio di World Beyond, andato in onda lo scorso weekend e intitolato Quartervois, ha infatti mostrato una guerra intestina per il potere tra la Repubblica Civica e la sua autoritaria forza militare, il CRM. Attraverso l'escamotage di un articolo di giornale, il pubblico scopre i piani del CRM, che dopo aver accettato una transizione di dieci anni del potere al governo civile come disposizione principale del patto di fondazione, vuole fare in modo di restare ancora al comando.

Ed è a questo punto che le vie della serie e del fumetto si incontrano, e lasciano pensare che nel prossimo film di The Walking Dead Rick Grimes potrebbe sacrificarsi per il bene comune, un po' come Tony Stark in Avengers: Endgame.

Nel fumetto, infatti, l'ufficiale Mercer elegge Rick per guidare i cittadini del Commonwealth e passare a un governo democratico. Con il Commonwealth sull'orlo della guerra civile, Milton accusa Rick di aver cospirato con Mercer per rovesciarla con il suo esercito di resistenza. Intenzionato a porre fine al conflitto senza violenza, Rick Grimes pronuncia un discorso toccante, e per il Commonwealth inizia una nuova era di pace, che ha però un prezzo: la morte dello stesso Rick, assassinato da Sebastian per aver estromesso la sua famiglia dal potere.

Succederà la stessa cosa anche nel film di The Walking Dead?