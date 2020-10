The Walking Dead, i film di Rick Grimes arriveranno mai? 'Vogliamo perfezionarli'

The Walking Dead si sta evolvendo: con l'annuncio della chiusura della serie originale e l'inizio di diversi nuovi show spin-off, i famosi film dedicati a Rick Grimes e soprattutto alla sala cinematografica stanno via via scomparendo dal radar degli appassionati.

Complice anche la pandemia di coronavirus, gli aggiornamenti sull'ambizioso progetto - che prevede addirittura una trilogia - nel corso del 2020 sono stati pochi e scarni, ma secondo Scott Gimple, produttore della saga creata da Robert Kirkman nonché autore delle sceneggiature dei film di The Walking Dead, il piano è ancora in lavorazione e continua ad avere come obiettivo principale l'uscita nelle sale nonostante la triste situazione che i cinema stanno affrontando in queste settimane.

A quanto pare, a livello narrativo l'obiettivo è quello di legare i film allo spinoff The Walking Dead: World Beyond, con Gimple che ha confermato a Looper che questo è "assolutamente il nostro piano". Creata da Gimple e dallo showrunner Matt Negrete, la serie limitata andrà in onda su 20 episodi divisi in due stagioni prima di concludersi, presumibilmente con un collegamento diretto ai film per il grande schermo.

"Tutto sta cambiando, quindi non si sa mai. Ma ci stiamo lavorando e stiamo andando avanti. Se avremo bisogno di fare di più, lo faremo", ha detto Gimple. "World Beyond è il primo progetto che abbiamo realizzato con tempi così serrati. Molte serie vengono prodotte così adesso, ma avevamo anche molte altre idee da sviluppare. La mentalità è: 'vediamo che succede'. Penso che sia probabile non vedere molti crossover in questi primi film - ma, ancora una volta, tutto sta cambiando. E questo progetto sta impiegando molto più tempo di quanto ci aspettassimo per concretizzarsi", ha detto Gimple riguardo alla trilogia del film in programma. "Sto solo parlando da un punto di vista del COVID-19, ci ha rubato un grande lasso di tempo che non avevamo previsto. Penso che Robert Kirkman l'abbia spiegato bene: stiamo usando questo lasso di tempo per esaminare tutto e studiare la strategia migliore. Abbiamo lavorato molto su questo film, ma stiamo cercando di perfezionarlo al momento".