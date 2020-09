The Walking Dead, i film di Rick Grimes arriveranno al cinema: la conferma ufficiale

I fan di The Walking Dead stanno vivendo ore turbolente nelle ultime settimane, con l'annuncio della chiusura della serie e la sua ripartenza in diversi nuovi spin-off, inclusi i famigerati e misteriosi lungometraggi cinematografici su Rick Grimes.

I dettagli sul progetto con protagonista Andrew Lincoln non sono mai stati davvero resi noti, e in questo tormentato 2020 dei film - che dovrebbero costituire una trilogia - non si è saputo praticamente nulla. Ora però il produttore del franchise Scott Gimple ha svelato nuove informazioni in proposito durante una recente intervista con Decider. Ecco cosa ha detto:

"Il piano è sempre stato far arrivare i film al cinema. L'unico motivo per cui è impossibile sbilanciarsi al momento è che viviamo in tempi totalmente folli. Ma il progetto è fantastico. Stiamo seguendo il piano affinché i film arrivino ​​nei cinema. Voglio dire, l'idea di base è portare The Walking Dead dalla tv al grande schermo, ma per come stanno andando le cose quest'anno domani potrebbe esserci un'invasione aliena. C'è molta follia nel mondo in questo momento. Però voglio ribadirlo: il piano è far arrivare i film al cinema, e stiamo sfruttando questi mesi di pausa per affinare la storia".

Per altri approfondimenti ecco alcune dichiarazioni di Andrew Lincoln sui film di Rick Grimes. Quali sono le vostre aspettative per il progetto? Ditecelo nei commenti.