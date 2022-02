The Walking Dead, che fine hanno fatto i film su Rick Grimes?

E' da tre anni che si parla di un film (anzi, di una trilogia) di The Walking Dead, che dovrebbe segnare il ritorno di Rick Grimes. Nel corso del San Diego Comic-Con 2019 un teaser ci aveva mostrato alcune immagini del progetto, ma da allora se ne è parlato poco. Ma che fine hanno fatto i film previsti? Ecco cosa sappiamo.

Lo scorso anno il produttore Scott Gimple aveva parlato, dicendo che la pandemia aveva ritardato le cose, e stava dando l'opportunità a lui e alla sua squadra di sviluppare al meglio il lungometraggio. "Quando la serie in primo luogo ha una portata così ampia, bisogna essere certi che la qualità del film corrisponda alle esigenze di un pubblico cinematografico" aveva detto a tal proposito lo scorso anno Robert Kirkman, creatore del franchise.

Sicuramente ad allungare tutto sono anche i lavori sul set dell'ultima stagione di The Walking Dead, che si concluderà proprio quest'anno. E proprio nel corso di questa season ci sarà il ritorno di Rick Grimes, che potrebbe porre le basi per il debutto cinematografico del personaggio. Staremo a vedere cosa succederà. In ogni caso il progetto non è stato messo da parte, come temuto da molti. I produttori stanno semplicemente prendendo il tempo necessario per svilupparlo al meglio. Ovviamente speriamo che ne varrà la pena.