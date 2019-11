The Walking Dead, c'è un indizio di un crossover nei film su Rick Grimes?

È passato più di un anno dall'uscita di scena di Rick Grimes in The Walking Dead. Nell'episodio 9x05, andato in onda nel novembre 2018, il personaggio interpretato da Andrew Lincoln veniva portato in elicottero in un luogo sconosciuto, per dedicarsi ai film di cui però ancora si sa molto poco.

In attesa di notizie ufficiali su ciò che vedremo al cinema, è stato notato un interessante dettaglio che potrebbe magari non significare nulla, oppure essere un Easter Egg e annunciare importanti novità. Per esempio un crossover. Ma andiamo con ordine.

In una scena dell'ultimo episodio in cui appare Rick Grimes, il ponte che Rick ha fatto saltare per salvare i suoi amici da un branco di Camminatori presenta sul lato una scritta fatta con lo spray: "WES".

Nell'ultima stagione dello spin-off di Fear The Walking Dead, ci sono un paio di personaggi particolarmente amanti di scritte sui muri e graffiti. Si tratta di Alicia Clark e del suo amico chiamato, indovinate un po', Wes. I due vanno in giro a diffondere messaggi di speranza e positività scrivendo col lo spray sui muri. Non sembra difficile, a questo punto, ipotizzare un crossover nella trilogia di film su Rick Grimes con Fear The Walking Dead, con la presenza di Wes e Alicia. O è una semplice coincidenza?

Nei giorni scorsi, in ogni caso, Scott Gimple ha anticipato che i film saranno molto diversi dalla serietv The Walking Dead. La trilogia su Rick Grimes esplorerà altri mondi dell'universo di TWD.