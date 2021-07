The Walking Dead, due anni fa il teaser del film: ma dov'è Rick Grimes?

Era il San Diego Comic-Con del 2019 quando veniva mostrato per la prima volta un teaser trailer per il film di The Walking Dead dedicato a Rick Grimes, film che finora, per ovvi motivi, non si è ancora visto sugli schermi. Ma a che punto è la produzione?

La pandemia globale nota come COVID-19 ha ritardato e bloccato le produzioni cinematografiche e televisive per il 2020 e anche parte del 2021, e pochissimi titoli sono stati in grado di proseguire o terminare la fase di riprese durante questo periodo.

C'è poi chi, come la crew e il cast del film di The Walking Dead, non ha ancora avuto modo nemmeno di dare inizio alla fase di produzione, posticipando di gran lunga l'uscita nelle sale della pellicola.

Tuttavia, il produttore Scott Gimple ha affermato a più riprese che questi rimandi non avrebbero che giovato al film, avendo ora più tempo per poter limare alla perfezione la sceneggiatura: "Ci stiamo prendendo più tempo con il COVID, e lo stiamo trascorrendo con Mr. Andrew Lincoln, Mr. Robert Kirkman e Mr. David Alpec, con AMC e Universal. Stiamo tutti dando il massimo per questo progetto. Ci vuole solo più tempo di quanto non ce ne voglia per uno show televisivo" affermava infatti a fine 2020 "So che i fan non stanno nella pelle. Non ci si scherza. Di solito realizziamo un episodio di una serie in 8 giorni. Ma i film sono diversi. E tutta questa pressione che abbiamo addosso per il tempo che ci stiamo impiegando, contribuisce solo al fatto che dobbiamo renderlo il più incredibile possibile. E lo faremo"

Per questo i fan, che non vedono l'ora di scoprire le sorti di Rick Grimes dopo la sua uscita di scena dalla serie principale, sono ancora in trepidante attesa. E lo scorso aprile sembrava che qualcosa stesse iniziando effettivamente muoversi, dato che si parlava di riprese imminenti per il film di The Walking Dead, addirittura entro la fine della stagione. Peccato però che la primavera sia passata, e per ora non vi sono nuove riguardo a un eventuale inizio dei lavori...

Ma riflettendoci, il fatto che Andrew Lincoln abbia affermato che mancasse così poco per le riprese dovrebbe significare che queste non potranno tardare poi molto ad arrivare. Basta solo continuare a stringere i denti, e augurarsi che non vi siano ulteriori inghippi per battere il primo ciak.