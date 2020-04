The Walking Dead, David Morrissey propone un film sull'origine del Governatore

David Morrissey ha sempre dimostrato la sua volontà di riprendere i panni del Governatore, e con l'approdo del franchise al cinema ora ha anche proposto un'idea per un ritorno in grande stile del personaggio.

"Stanno lavorando i film e alcuni di essi potrebbero trattare delle storie di origine, e mi piacerebbe molto se esplorassero anche la mia. Non conosco nessuna informazione privilegiata, ma ho adorato partecipare allo show e interpretare la parte" ha spiegato l'attore durante una recente intervista con il Daily Express, durante la quale ha rivelato di non essere al passo con le ultime stagioni della serie AMC.

Come fatto notare da Morrissey, il suo Philip Blake è al centro di diversi romanzi di The Walking Dead che potrebbero fare da spunto per un'eventuale pellicola dedicata al personaggio: "Ci sono tre grandi romanzi dedicati al Governatore e credo che ne uscirebbero degli ottimi film. Se volessero, potrebbero tornare a prima dell'esistenza di Woodbury e mostrare la nascita del Governatore. Credo che sia una storia geniale, ed è a portata di mano nei libri, perciò spero che possano realizzarla."

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un film sul Governatore? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che AMC e Universal sono al lavoro sulla pellicola che vedrà il ritorno di Andrew Lincoln nei panni di Rick Grimes, progetto che però al momento non ha una data di uscita ufficiale.

