The Walking Dead, chi è il fratello di Rick Grimes: lo vedremo nei film?

Oltre a riportare in auge il Rick Grimes di Andrew Lincoln, assente nella serie principale dal 2018, la trilogia cinematografica di The Walking Dead rappresenterà un'ottima occasione per esplorare alcuni personaggi dei fumetti mai apparsi in TV.

Uno di questi è Jeff Grimes, il fratello minore di Rick citato per la prima volta nel terzo numero di The Walkind Dead e introdotto in seguito nel fumetto The Walking Dead: The Alien. Pubblicato nel 2016, si tratta di one-shot scritto da Brian K.Vaughan (Y: The Last Man, Marvel's Runaways) che vede come protagonista proprio Jeff, il quale si risveglia in una Spagna ormai alle prese con l’epidemia e invasa dagli zombi.



Imbattutosi in Claudia, una curatrice di muso che indossa un'armatura da cavaliere e si muove in sella ad una vespa, Jeff spiega che ha ricevuto una chiamata riguardante un'emergenza di famiglia: il fratello maggiore Rick è stato ricoverato in ospedale a causa di una pallottola, ma le quarantene gli hanno impedito di tornare a casa negli Stati uniti. Claudia mette quindi in atto un piano per farsi strada verso il mare e scappare negli Stati Uniti a bordo di una barca.



Essendo incentrati sulla figura di Rick Grimes, il quale dovrà vedersela con la pericolosa organizzazione CRM, i film del franchise potrebbero dunque raccontare l'incontro tra Claudia e Rick anticipato nei fumetti e mai portato a termine, il che significherebbe anche la probabile presenza del fratello minore.



Nel frattempo, in attesa dei primi dettagli concreti sulla trama, Lincoln ha svelato quando inizieranno le riprese del primo film di The Walking Dead. Vi ricordiamo che Universal Pictures non ha ancora fissato una data di uscita.