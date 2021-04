The Walking Dead, si avvicina il film su Rick Grimes: le riprese sono imminenti!

A quasi tre anni di distanza dal primo annuncio, il ilm di The Walking Dead con protagonista Andrew Licoln sta finalmente per entrare in produzione. A confermarlo ci ha pensato lo stesso interprete di Rick Grimes durante una recente intervista con SFX Magazine.

"Non sto girando al momento. Sono ancora in lockdown. Ma siamo entusiasti del fatto che entreremo in produzione alla prima occasione possibile" ha dichiarato Lincoln, rivelando che nella migliore delle ipotesi le riprese del film partiranno entro la primavera. "Si parla di primavera. Non vedo l'ora di indossare quegli stivali da cowboy."

Oltre a confermare di aver già stipulato un contratto con AMC per vestire i panni del personaggio in più di una pellicola (si parla fin dall'inizio di una trilogia incentrata su Rick Grimes), l'attore ha spiegato perché i lavori del primo film stanno richiedendo così tanto tempo: "Ho firmato per più di un film. Sono uno dei produttori del progetto. Non sarò il regista, perché non mi piace guardare me stesso, quindi sarebbe un esercizio controproducente. Sarebbe solo più doloroso... sì, decisamente non lo farò! Si spera che tutte le questioni vengano risolte nei prossimi due mesi, ma ce n'è più di una. Dobbiamo azzeccare assolutamente il primo ed è per questo che ci stiamo mettendo più del previsto, e ovviamente c'è anche la pandemia. Sono davvero entusiasta di ampliare la portata della storia e di scoprire dove si trova Rick."

Nel frattempo, Lincoln ha anche aperto ad un ritorno di Rick Grimes nella stagione finale di The Walking Dead.