The Walking Dead, un attore dello spin-off nel film su Rick Grimes? 'Tutto può succedere'

Il finale della sesta stagione di Fear The Walking Dead sembra aver creato la un'opportunità per uno dei suoi protagonisti di comparire nell'atteso film su Rick Grimes.

Lo USS Pennsylvania non ha fatto una bella fine nell'ultimo episodio della sesta stagione di Fear The Walking Dead, e alcuni sembrano essere convinti che il finale di stagione possa comportare un'ottima scusa per il "passaggio" del personaggio di Lennie James, Morgan, sul grande schermo, dove potrebbe ricomparire al fianco del Rick Grimes di Andrew Lincoln nel film a lui dedicato.

E dire che Comicbook, prima della messa in onda dell'episodio, aveva chiesto all'attore se avremmo avuto la possibilità di vederlo nella pellicola.

"Non saprei davvero rispondere a questa domanda. Ma sarebbe davvero forte" aveva risposto allora James "Mi piacerebbe vedere questo episodio, ma non potrei offrire alcun commento al riguardo. Quello che posso dire è che c'è un altro episodio in questa stagione, e tutto può succedere in quell'episodio, come vi abbiamo mostrato nel corso della stagione".

"Per me, alcuni dei miei giorni migliori su questo set - e ne ho avuti fi grandiosi su entrambi i set - sono stati quelli in cui ho potuto lavorare con Andy, e avere l'opportunità di vedere di nuovo insieme Morgan e Rick... Ovviamente non direi mai no" aveva rivelato l'attore in un'intervista del 2019 "Ma non ho ancora chiesto nulla a Scott Gimple e non ho insistito su questa cosa. Lui ha tanti segreti con la stampa quanti ne ha con noi. Quindi nessuno di noi sa nulla, ma se dovesse capitare, accetterei senza dubbio".

Cosa accadrà? Vedremo davvero Morgan nel film? Diteci la vostra nei commenti.