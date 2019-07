The Walking Dead arriva al cinema! Ecco Il teaser ufficiale del film su Rick Grimes

In occasione del panel del San Diego Comic-Con dedicato alla serie AMC, Universal Pictures ha diffuso in rete il primo teaser ufficiale del film di The Walking Dead che porterà su grande schermo il personaggio di Rick Grimes (Andrew Lincoln). Potete trovare il teaser all'interno della notizia.

Il network aveva confermato più volte l'intenzione di espandere il franchise, ed ecco che dopo l'annuncio del secondo spin-off arriva anche la conferma ufficiale che gli zombie di The Walking Dead invaderanno anche le sale cinematografiche.

Il teaser in questione non rivela infatti né il titolo ufficiale del film né alcun dettaglio di trama, ma conferma ufficialmente che sarà distribuito dalla Universal Pictures e sarà disponibile solamente al cinema, almeno inizialmente.

AMC in passato ha rivelato che in futuro arriveranno diverse pellicole ambientate nell'universo di The Walking Dead. Oltre al ritorno di Rick Grimes, infatti, in futuro potremo vedere su grande schermo anche un altro importante personaggio che ha lasciato lo show durante la prima stagione: stiamo parlando di Maggie, il personaggio interpretato nello show da Lauren Cohen per cui si sta già lavorando ad un ritorno nella decima stagione.

Cosa vi aspettate dal debutto al cinema di The Walking Dead? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo alla prima immagine ufficiale della decima stagione dello show.