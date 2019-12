The Walking Dead: Andrew Lincoln ha rivelato il finale della trilogia di Rick Grimes?

Nel corso di una recente intervista Andrew Lincoln, interprete di Rick Grimes nell'universo narrativo di The Walking Dead, potrebbe aver rivelato accidentalmente il finale sulla trilogia cinematografica della serie.

L'attore, che ha abbondato lo show AMC solo per poter concludere la storia del suo personaggio sul grande schermo, ha parlato di come avesse originariamente intenzione di lasciare la serie tv al termine dell'ottava stagione, andata in onda nel 2017. Allora fu Greg Nicotero a convincerlo a restare, nonostante l'attore avesse presentato ai produttori una storia che aveva pensato per la dipartita del suo personaggio.

La star aveva immaginato Rick e il figlio Carl (Chandler Riggs) circondati da zombie in un deserto, con Rick che veniva morso sul braccio. "Sto morendo, da solo. Sono lì che aspetto di morire. Ma poi passa un giorno, ne passa un altro ... e io non muoio. Il colpo di scena è: 'Merda, forse sono io la cura all'epidemia zombie?'. C'è un branco di zombi in arrivo, Rick si alza, segue le tracce di Carl per raggiungerlo ma c'è una grossa mandria di zombi e ... lui ci cammina semplicemente attraverso. Boom."

Come sappiamo le cose nella serie tv non sono andate così, dato che Carl sarebbe morto in seguito, ma un momento: l'ultima volta che abbiamo visto Rick in tv era effettivamente ferito gravemente, ed è stato salvato da Anne-slash-Jadis (Pollyanna McIntosh) e trasportato via in elicottero. Nello spinoff Fear the Walking Dead abbiamo scoperto nuovi dettagli sull'organizzazione misteriosa conosciuta come CRM, che "riguarda il futuro e ricostruisce ciò che tutti una volta avevano", secondo il soldato del CRM Isabelle (Sydney Lemmon). Poiché CRM è alla base di un misterioso programma di trading umano responsabile di rapimenti multipli, Rick incluso, è possibile che l'organizzazione stia cercando di identificare una cura per l'apocalisse zombi, il che potrebbe portare alla rivelazione sulla possibile immunità di Rick, che l'attore aveva pensato anni fa.

Sarà in questo modo che si evolverà la storia di Rick nella trilogia di film? Staremo a vedere.

Intanto, vi rimandiamo all'enigmatico teaser trailer del primo film di The Walking Dead.