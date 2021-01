The Walking Dead, Andrew Lincoln rivela quando inizieranno le riprese del film

A oltre due anni di distanza dalla sua ultima apparizione in The Walking Dead, Andrew Lincoln è finalmente pronto a riprendere i panni di Rick Grimes per la trilogia di film che lo vedrà come protagonista.

Lo ottobre, il boss del franchise Scott Gimple aveva spiegato che la sceneggiatura del primo capitolo era ancora in lavorazione e che la produzione avrebbe approfittato dei ritardi causati dalla pandemia per fare le cose nel modo migliore possibile, e ora è arrivato un aggiornamento da parte della star.

Intervistato da Extra per l'uscita di Penguin Bloom, dramma che lo vede recitare al fianco di Naomi Watts, Licoln ha infatti confermato che "se tutto va bene e posso lasciare il mio paese, ho intenzione di tornare in America per le riprese in primavera/estate".

Con l'inizio delle riprese legato all'evolversi della situazione Covid in Australia, dunque, si fa sempre meno probabile l'ipotesi di vedere il film nelle sale nel corso del 2021. Ricordiamo che le pellicola di The Walking Dead sarà distribuite regolarmente al cinema grazie all'accordo stretto da AMC e Universal Pictures, che sta lavorando al progetto insieme al network e l'autore del fumetto originale Robert Kirkman.



