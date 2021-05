The Walking Dead, Andrew Lincoln sarà il regista dei film di Rick Grimes? Risponde la star

I film di The Walking Dead sono il Santo Graal per i fan della nota saga televisiva in salsa zombie, non solo perché rappresenteranno il debutto del franchise sul grande schermo ma soprattutto perché segneranno il ritorno di Andrew Lincoln nei panni di Rick Grimes.

L'attore britannico, che ha recitato nel ruolo del protagonista Rick Grimes in The Walking Dead durante le prime nove stagioni della serie di AMC, lasciò la produzione al termine di uno degli episodi più famosi dello show. Poco dopo fu confermato però che il personaggio sarebbe tornato, e ora i fan non vedono l'ora di ritrovarlo e scoprire il resto della sua storia.

Quale ruolo avrà però Andrew Lincoln nel racconto di questa storia? L'attore lo ha spiegato nel corso di una recente intervista promozionale, nella quale ha anticipato però che non sarà il regista della trilogia cinematografica di The Walking Dead:

"Ho firmato per la realizzazione di più di un film, e sarà anche uno dei produttore del progetto. Ma non sarò il regista, principalmente perché non mi piace guardare me stesso e lo troverei un esercizio controproducente. E' una cosa che escludo a priori."

A quanto pare l'attore riverserà tutta la sua attenzione nel tornare nei panni di Rick Grimes e portare sul grande schermo il suo leggendario carisma. Cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!