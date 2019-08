Andrew Lincoln di The Walking Dead avvistato sul set di un film in Australia

La star di The Walking Dead Andrew Lincoln è stata avvistato su un set di un misterioso film girato in Australia e di conseguenza molti fan della serie hanno pensato che si trattasse del film dedicato a Rick Grimes. Per loro sfortuna, tuttavia, l'attore attualmente sta lavorando a un altro progetto.

Mentre al momento non conosciamo piani di AMC per le riprese del primo film ambientato nel franchise zombie, i cui diritti di distribuzione sono stati acquistati da una Universal Pictures che ha ha dovuto fare i conti con una forte concorrenza delle altre major, è invece noto che Lincoln in questo periodo è impegnato con la produzione del film Penguin Bloom dove reciterà al fianco di Naomi Watts.



In calce alla notizia vi riportiamo comunque la foto della fan che ha incontrato l'attore sul set del film.

Basato sull'omonimo romanzo australiano, Penguin Bloom racconta la storia di Sam, moglie di Cameron Bloom, che a causa di una caduta per poco fatale rimane paralizzata e cade in depressione. Quando uno dei loro tre figli trova un pulcino di gazza ferito e lo accoglie in casa, la famiglia ritrova unione nutrendolo l'uccellino e rimettendo così Sam di Buonumore.

Per quanto riguarda il film di The Walking Dead, invece, i dettagli sulla trama del film sono ancora sconosciuti: l'unica certezza è che la pellicola vedrà come protagonista Lincoln nei panni di Rick Grimes, personaggio iconico del franchise che ha abbandonato la serie principale durante la nona stagione. Qui potete vedere il teaser del film su Rick.