The Walking Dead, Andrew Lincoln aggiorna sul film di Rick Grimes: 'Ci stiamo lavorando'

L'atteso film di The Walking Dead che vedrà il ritorno di Andrew Lincoln nei panni di Rick Grimes è stato annunciato ormai da quasi due anni ma non abbiamo più avuto notizie sulle delle riprese o sulla data uscita. Intervistato da Collider, il protagonista non si è voluto sbilanciare ma ha confermato che i lavori sulla pellicola stanno proseguendo.

Quando il giornalista gli ha chiesto se la pandemia avesse rallentato in qualche modo lo sviluppo del film, Lincoln ha risposto con il racconto di un simpatico incontro con un fan avvenuto durante il suo viaggio in Cornovaglia: "Ho visto un ragazzo, e ho capto che mi aveva riconosciuto. Non avevo un cappello, stavo solo indossando una muta ed ero con mio figlio. E questo tizio... si è avvicinato. Ho detto, 'Ci siamo'. È stata una cosa fantastica, è venuto da me, mi ha visto con mio figlio ed è andato oltre. Ho pensato: 'Oh, forse non lo sa'. Tutto quello che ho sentito è stato: "Torna indietro, Rick".

A quel punto, l'attore ha deciso di aggiornarlo in prima persona: "È stato davvero commovente. Mi sono girato e gli ho risposto: 'Ci stiamo lavorando'. Questa è la mia risposta per te, ci stiamo lavorando."

Ricordiamo che il film di The Walking Dead, le cui premesse della trama non sono ancora state rivelate ufficialmente, sarà distribuito nelle sale da Universal e firmerà il debutto del franchise AMC sul grande schermo. Intanto, vi lasciamo alle anticipazioni di un entusiasta Robert Kirkman, che ha confermato il suo coinvolgimento nel progetto.