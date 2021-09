The Walking Dead 11, Josh McDermitt: Ritrovando Michael Cudlitz sul set mi sono emozionato

Nel corso di una recente intervista promozionale, Josh McDermitt ha raccontato l'emozione provata durante la reunion con Michael Cudlitz avvenuta sul set di The Walking Dead 11.

Come saprete Abraham Ford, il personaggio interpretato da Michael Cudlitz molto amico di quello di McDermitt, è stato ucciso durante la serie diverse stagioni fa, ma l'amicizia tra i due attori è ancora viva e vegeta. Negli anni infatti Cudlitz ha fatto il suo debutto alla regia dietro la macchina da presa di un episodio della stagione 9 della serie, dopo il quale ha diretto altre due puntate nella stagione 10. Ora l'attore di Abraham è tornato come regista in almeno un altro episodio della stagione finale The Walking Dead, dove ha diretto proprio l'amico John McDermitt, interprete di Eugene. L'attore ha commentato: "È semplicemente un bravo ragazzo. Mi sto emozionando un po' a pensarci perché è incredibile, e quando ha lasciato lo show, abbiamo perso un pilastro all'interno del cast. Negli anni abbiamo perso molti pilastri all'interno del cast, e questo ha dato spazio ad altri attori di farsi avanti e dire la propria, ma perdere Michael per me è stato come perdere uno dei miei amici più cari. Qualsiasi possibilità di lavorare ancora con lui è fantastica, e la accolto a braccia aperte".

McDermitt ha aggiunto: "Non lo conoscevo prima di The Walking Dead. Eravamo sullo stesso volo di partenza per raggiungere il set. Ricordo di averlo visto in Band of Brothers e di aver visto alcuni episodi di Southland, e all'improvviso mi sono ritrovato accanto a lui su un volo. Non ci siamo parlati durante il volo perché era rumoroso e tutti avevano le cuffie, inoltre non avremmo dovuto rivelare di essere stati presi nella serie. Poi a un certo punto, mentre stavamo per atterrare, si è girato e mi ha guardato, ha tirato fuori il pugno e ci siamo salutati battendo le nocche. Ho pensato: 'Oh, questo tipo è figo.'".

