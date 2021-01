The Walking Dead 10, primo sguardo e tutti i dettagli sul personaggio di Robert Patrick

Robert Patrick, attore noto ai più per l'iconico ruolo del villain T-1000 in Terminator 2 - Il giorno del giudizio e per la sua recente partecipazione alla serie CBS Scorpion, si unirà alla decima stagione di The Walking Dead come guest star degli episodi bonus in arrivo a febbraio.

L'attore interpreterà Mays, un personaggio inedito che viene descritto come un sopravvissuto dall'aspetto rozzo che incontra padre Gabriel (Seth Gilliam) e Aaron (Ross Marquand) nell'episodio 10x19, intitolato in originale "One Moree" e previsto per il prossimo 14 marzo.

I tre attori sono comparsi in un video di lettura del copione che anticipato alcuni dettagli sulla puntata. Lo potete trovare in calce alla notizia, dove grazie a Comicbook.com possiamo riportarvi anche una prima foto di Patrick nei panni di Mays.

Tra le new entry delle puntate aggiuntive segnaliamo anche Okea Eme-Akwari nel ruolo di Elijah (il combattente mascherato visto insieme a Maggie), Hilarie Burton Morgan nei panni di Lucille (la moglie di Negan) e Lynn Collins come Leah. Alcuni di questi personaggi torneranno anche nell'undicesime e ultima stagione di The Walking Dead, la cui messa in onda su AMC è prevista per fine 2022.

Intanto, il network ha pubblicato anche una prima immagine di Lynn Collins in The Walking Dead 10.