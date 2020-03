The Walking Dead 10: l'ultimo episodio di Michonne è stato il più visto dopo la premiere

"Cosa siamo diventati", l'episodio di The Walking Dead che ha visto l'ultima apparizione di Dani Gurira nei panni di Michonne (almeno per il momento), ha firmato il più alto numero di ascolti della decima stagione dopo il debutto dello scorso ottobre.

Secondo i dati di Nielsen riportati da The Wrap, infatti, la puntata 10x13 della serie AMC è stata vista da un totale di 3,7 milioni di spettatori di cui 1,6 milioni nella fascia di età tra i 18 e i 49 anni, il miglior risultato ottenuto dallo show dopo i 4 milioni registrati lo scorso 6 ottobre dalla premiere della decima stagione.

Si tratta di un aumento del 4% rispetto a "Cammina con noi", l'episodio che ha visto lo scontro tra il gruppo e i Sussurratori guidati da Alpha per questo motivo tra i più attesi dell'intera stagione. A confermare questo importante risultato ci pensano anche i numeri ottenuti dal podcast Talking Dead, al quale gli showrunner hanno partecipato da remoto e che ha raggiunto gli ascolti più alti dopo la puntata pubblicata dopo la premiere.

Il prossimo episodio di The Walking Dead, lo ricordiamo, è intitolato "Guarda i fiori" e andrà in onda su Fox il 30 marzo. Nell'attesa, qui potete trovare la nostra recensione di The Walking Dead 10x13.