The Wager, Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio di nuovo insieme per il film Apple!

Il binomio Leonardo DiCaprio/Martin Scorsese ci ha già regalato enormi soddisfazioni nel corso degli anni: da Shutter Island a The Departed, passando per The Aviator, Gangs of New York e The Wolf of Wall Street, la coppia formata dal regista e dall'attore ha prodotto delle vere e proprie perle... E non ha intenzione di fermarsi qui!

Mentre si parla di un probabile posticipo al 2023 per Killers of the Flower Moon, prossimo film che vedrà la star di Titanic al servizio del regista di Quei Bravi Ragazzi, i due annunciano infatti l'accordo raggiunto con Apple (che già si occuperà della produzione, appunto, di Killers of the Flower Moon) per un nuovo film intitolato The Wager.

Tratto dal libro The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder di David Grann, il film sarà ambientato nel 1740 e seguirà il naufragio di una nave battente bandiera britannica sulle coste di una sconosciuta isola al largo delle coste sudamericane: qui i naufraghi dovranno avere a che fare non solo con l'ambiente ostile, ma anche con l'insorgere dei lati più oscuri della propria natura.

Naturalmente è ancora presto per parlare di date d'uscita o per conoscere ulteriori elementi del cast: finché ci sono Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, però, noi non possiamo far altro che avere fiducia in quest'operazione!