The Voyage of Doctor Dolittle: Robert Downey Jr. svela i nomi del ricco cast vocale

Il nuovo Dottor Dolittle,, ha postato sui social il cast vocale completo di, il film basato sui libri per bambini di, che vennero pubblicati tra il 1920 e il 1952. A dirigere il film sarà, anche autore della sceneggiatura, scritta dal copione di

Ad affiancare Robert Downey Jr. nel film ci saranno Rami Malek (Chee-Chee, il gorilla), Octavia Spencer (Dab-Dab, l'anatra), Kumail Nanjiani (Plimpton, l'ostrica), John Cena (Yoshi, l'orso polare), Marion Cotillard (Tutu, la volpe) e Carmen Ejogo (Regine, la leonessa), con Craig Robinson nel ruolo di Fleming, il topo e Frances de la Tour in quelli di Ginko-Who-Soars.

I membri del cast precedentemente annunciati e poi confermati sono Emma Thompson nel ruolo di Polynesia, il pappagallo, Selena Gomez in quelli di Betsy, la giraffa, Tom Holland nel ruolo di Jip, il cane e Ralph Fiennes in quello di Barry, la tigre.

Il ricco cast si aggiunge al protagonista, Robert Downey Jr., insieme ad Antonio Banderas e Michael Sheen.

The Voyage of Doctor Dolittle sarà diretto da Stephen Gaghan e la produzione inizierà a fine mese a Londra.

L'uscita ufficiale nelle sale è prevista per il 12 aprile 2019.

Robert Downey Jr. tornerà presto sul grande schermo nel ruolo di Tony Stark/Iron Man in Avengers: infinity War, diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo e penultimo capitolo conclusivo di questa fase del Marvel Cinematic Universe.