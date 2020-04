The Visit di M. Night Syamalan stasera su Italia 2 alle 21:20

M. Night Shyamalan è una garanzia: nonostante qualche passaggio un po' a vuoto, il regista de Il Sesto Senso, Signs e Split è uno che assicura sempre una buona dose di suspense e colpi di scena, l'ideale per un sabato sera casalingo. Italia 2 ci offre dunque stasera uno dei suoi film più recenti, The Visit.

Risalente al 2015 e girato con la tecnica del mockumentary, il film ci racconta la storia di Loretta e dei suoi due figli, Tyler e Rebecca. Madre separata, Loretta non ha più un buon rapporto con i suoi genitori, colpevoli di non aver mai accettato la sua relazione con il padre naturale dei ragazzi.

L'anziana coppia, però, riesce a convincere la donna a lasciare che i figli passino alcuni giorni da loro mentre lei è in crociera con il loro compagno. Le cose sembrano procedere tranquille: Rebecca e Tyler instaurano subito un buon rapporto con i nonni, persone amichevoli e dedite alla cucina, al bricolage e al volontariato. In casa vige un solo divieto per i due ragazzi: non uscire dalla propria camera dopo le 21:30. Il perché sarà presto chiaro, e sarà tutt'altro che rassicurante...

Il film andrà in onda stasera su Italia 2 alle 21:20: qui, intanto, trovate la nostra recensione di The Visit.