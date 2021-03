The Virtuoso: Anthony Hopkins è "Il Mentore" nel primo trailer di questo nuovo thriller

Lionsgate ha diffuso in streaming il primo trailer di The Virtuoso, nuovo thriller che ha come attore protagonista Anthony Hopkins nella parte del capo di un nutrito gruppo di assassini. La pellicola sarà distribuita in alcune sale selezionate a partire dalla fine del prossimo aprile, mentre pochi giorni dopo, il 4 maggio, sarà in home video.

Nella pellicola, Hopkins è diretto da Nick Stagliano, mentre insieme a lui nel cast troviamo Abbie Cornish, Eddie Marsan, David Morse, Richard Brake e Diora Baird. Come già specificato, nella pellicola il Premio Oscar per Il silenzio degli innocenti ricoprirà il ruolo del Mentore, ovvero il capo di un sofisticato gruppo di assassini altamente qualificati.

Protagonista del film è appunto uno di questi sicari, impersonato da Anson Mount, che è il migliore in quello che fa – non solo un professionista, ma un vero artista, un "virtuoso" appunto. Tormentato da un lavoro passato andato storto, per soddisfare un debito rimasto in sospeso con il Mentore, il Virtuoso accetterà un nuovo incarico, senza conoscere il nome o il volto dell’uomo che dovrà uccidere.

Il sicario ha a disposizione solo una parola in codice e l’unica informazione che ha sul suo obiettivo è il luogo in cui si troverà quest’ultimo: un ristorante rustico in una città in rovina. Sono tanti i possibili obiettivi del sicario, tra cui un vice sceriffo. Un incontro con una donna del posto (Cornovaglia), però, minaccia di far deragliare la sua missione e mettere in pericolo la sua vita.

La pellicola sarà distribuita in alcune sale selezionate, in digitale e in video on demand da Lionsgate dal 30 aprile 2021, mentre dal 4 maggio successivo sarà disponibile in Blu-Ray e DVD.

L'ultimo film interpretato da Hopkins è The Father, per il quale ha ricevuto la sua sesta candidatura ai Premi Oscar, questa per il miglior attore protagonista.