The Villainess - L'assassina è il film più folle che vedrete oggi: la prova è Keanu Reeves

Stasera su Rai 4 dalle 21:20 torna in onda The Villainess - L'assassina, un thriller action esagerato che proprio non potete perdervi diretto da Jung Byung-gil e uscito per la prima volta nel 2017.

La pellicola rappresenta uno dei più grandi esempi moderni dell'action orientale, al punto che una delle sequenze più incredibili - quella dell'inseguimento in moto - è stata apertamente citata anche da John Wick 3: Parabellum, l'ultimo capitolo della saga con Keanu Reeves, che ne ripropone una versione 'occidentale' praticamente identica. E se perfino un film così esagerato come John Wick 3 si è lasciato ispirare da The Villainess, state certi che il divertimento è garantito!

The Villainess venne presentato in anteprima al Festival di Cannes, dove ricevette una standing ovation di quattro minuti per via della regia frenetica e delle coreografie spacca-mascella, punti salienti di una produzione che sfrutta una storia basilare per creare in ogni sequenza uno spettacolo action dopo l'altro. In Italia il film è stato distribuito da Netflix, grazie al quale ha iniziato a raccogliere un certo seguito tra gli appassionati, e oggi è la prima volta che The Villainess viene trasmesso in chiaro: questa straordinaria prima tv avviene in occasione del nuovo ciclo Missione Estremo Oriente organizzato da Rai 4, e il consigliamo è senza dubbio quello di sintonizzarvi!

