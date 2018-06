The Very Excellent Mr. Dundee: il sequel non sequel di Crocodile Dundee sta arrivando!

The Very Excellent Mr. Dundee parlerà del personaggio di Crocodile Dundee ma in un modo decisamente inaspettato: a recitare tornerà l'uomo che rese famosi i film negli anni '80, Paul Hogan.

In The Very Excellent Mr. Dundee vedremo il ritorno di Paul Hogan nei panni di.. sé stesso, non di Mr. Crocodile Dundee! Questo film sarà una commedia molto divertente e parlerà nello specifico dell'attore che, al momento attuale, si trova a ricevere una grandiosa onorificenza: il Cavalierato!

Tuttavia, nonostante questo avvenimento sia importantissimo, il suo manager ha il terrore che qualcosa possa andare storto e che Hogan possa, in qualche modo, rovinarsi da solo. Cosa che, puntualmente, avviene. E in pochissimo tempo! Quando il film inizia mancano infatti solo poche settimane alla cerimonia di conferimento del Cavalierato e in questo breve lasso di tempo pare che Hogan riuscirà, nonostante provi con tutte le sue forze a non farlo, a distruggere completamente sia il suo nome che i risultati ottenuti in carriera, e lo farà in modo assolutamente esilarante.

Quando è stato intervistato brevemente sul nuovo progetto, Paul Hogan ha detto di The Very Excellent Mr. Dundee:

"Sono davvero onorato di avere molti dei miei amici e colleghi, il cui lavoro ammiro e adoro, al mio fianco in questa nuova ed esilarante avventura."

Per adesso non abbiamo ancora molte informazioni su The Very Excellent Mr. Dundee ma non appena arriveranno non tarderemo a comunicarvele. Che ne dite? Curiosi?