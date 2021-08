The Velvet Underground, la storica band nel trailer del documentario di Todd Haynes

Arriverà il prossimo 15 ottobre al cinema e su Apple TV+ The Velvet Underground, con cui il regista Todd Haynes (Lontano dal paradiso) fa il suo debutto nel documentario. La piattaforma streaming ha pubblicato il trailer ufficiale del film, presentato in anteprima allo scorso Festival di Cannes.

Le immagini del trailer sono visibili anche all'interno della notizia. The Velvet Underground ripercorre la storia della band newyorkese, una delle più influenti di tutti i tempi con il suo rock d'avanguardia. Il film utilizza spezzoni di interviste inedite, esibizioni live e immagini di repertorio per raccontare la parabola di una band in grado di fondere musica, arte (basti pensare alla collaborazione con Andy Warhol) e cinema.

Se The Velvet Underground è il primo documentario di Todd Haynes, la musica è spesso stata al centro dei suoi film: proprio ai Velvet Underground - Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison e Maureen Tucker - e alla scena glam rock dell'epoca è in parte ispirato Velvet Goldmine (1998), mentre con Io non sono qui (2007) il regista ha raccontato la vita di Bob Dylan.

Se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Cattive acque, l'ultimo film di Todd Haynes, che prossimamente dirigerà Michelle Williams in un biopic prodotto da Billie Eilish. In una recente intervista, il regista ha spiegato il suo interesse per la New York degli anni '60, sul suo fermento culturale che ha portato alla nascita di band come i Velvet Underground.

"Vorrei che potesse succedere di nuovo. Ma penso sia un prodotto di un decennio davvero unico e specifico che è stato ben descritto per quel tipo di vitalità creativa, che abbraccia tutti i generi musicali e tutti i tipi di arte, ulteriormente intensificato dalla concentrazione geografica della stessa New York."