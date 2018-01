The Vanishing of Sidney Hall: Elle Fanning e Logan Lerman nel primo trailer

A24 ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, thriller con protagonisti principali

Diretto da Shawn Christensen, nel cast troviamo anche Kyle Chandler, Michelle Monaghan, Nathan Lane e Margaret Qualley. La pellicola debutterà in esclusiva su DIRECTV (partner di A24) il prossimo 25 gennaio, per poi essere distribuito nelle sale dal 2 marzo 2018. In calce alla notizia potete visualizzare anche il poster ufficiale del film.

La A24 è attualmente sulla cresta dell’onda dopo i successi di pubblico e critica di The Disaster Artist di James Franco e Lady Bird di Greta Gerwig, entrambi premiati agli ultimi Golden Globe.

Sinossi: Sidney Hall (Logan Lerman) ha un talento precoce per la scrittura. I suoi numerosi saggi scolastici sono caratterizzati da un’ombra pericolosa, così un insegnante riconosce le sue doti e lo spinge verso una carriera da scrittore. Il rapido successo con il romanzo d’esordio trasforma Sidney in una celebrità, ma la sua descrizione distopica della periferia provoca conseguenze tragiche nell'esistenza di alcuni giovani lettori trascinando il suo nome nello scandalo. Alcuni oscuri segreti del suo passato minano la sua creatività e interferiscono con la possibilità di trovare l'amore con un'amica d'infanzia. Quando Sidney Hall decide di scomparire, un misterioso detective si mette sulle sue tracce per risolvere il mistero che si cela dietro lo scrittore.