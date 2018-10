The Upside: Bryan Cranston e Kevin Hart nel primo trailer del remake di Quasi amici

STX Entertainment ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di The Upside, remake americano del francese Quasi amici, con protagonisti stavolta Bryan Cranston e Kevin Hart.

Basato su una storia vera (la stessa alla base di The Intouchables), Phillip e Dell formano una strana coppia, costretta ad affrontare le proprie differenze e conoscenza un’inaspettata saggezza reciproca, che donerà ad ognuno dei due il senso della passione per tutte le possibilità che la vita è in grado di offrire.

Alla regia della pellicola c’è Neil Burger (Divergent), alla sceneggiatura troviamo Jon Hartmere, mentre alla produzione figurano Jason Blumenthal (Southpaw), Todd Black (Fences) e Harvey Weinstein.

Del ricco cast fanno parte anche Nicole Kidman (Lion, The Beguiled), Julianna Margulies (The Good Wife) e Aja Naomi King (How to Get Away with Murder). Le riprese si sono svolte lo scorso marzo a Filadelfia.

Ricordiamo che l’originale francese diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano è stato un successo internazionale senza precedenti per il cinema francese, incassando più di 400 milioni di dollari a livello globale, rendendolo di fatto il secondo film non in lingua inglese più remunerativo di tutti i tempi.

Nonostante non ci sia ancora una data certa, l’uscita nelle sale di The Upside dovrebbe avvenire nel 2019.