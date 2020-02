The Unknown Man: Joel Edgerton e Sean Harris protagonisti del nuovo thriller

Joel Edgerton e Sean Harris sono entrati ufficialmente nel cast di The Unknown Man, nuovo thriller prodotto da See-Saw Film e Anonymous Content che firmerà la seconda esperienza da regista di Thomas M Wright (Acute Misfortune).

Basato su una reale operazione sotto copertura, il film racconta la storia di due uomini che si incontrano per caso su un aereo e fanno amicizia. Per Henry Teague (Harris), sfinito da una vita fatta di lavoro fisico e criminalità, questo è un sogno che si avvera. Il suo nuovo amico Mark (Edgerton) diventa il suo salvatore e alleato. Quello che Henry non sa è che Mark è un agente sotto copertura che lavora per condannarlo per un omicidio irrisolto commesso anni prima.

"Sono totalmente entusiasta della sceneggiatura che Thomas ha scritto e dal suo approccio nel portare questa storia in vita" ha commentato Edgerton (via Deadline), apparso di recente ne Il Re di David Michod. "Come attore, so che mi aspetta un'incredibile esperienza, e come produttore sono onorato di collaborare con un filmmaker dal futuro brillante. Mi sento anche privilegiato di poter continuare questa collaborazione di successo con Anonymous Content e approfondire i rapporti con See-Saw Film in questo nuovo progetto insieme."

Harris, che l'anno scorso ha partecipato a Il Re insieme ad Egerton, tornerà a recitare al fianco del collega nell'atteso The Green Knight di David Lowery. Negli ultimi anni l'attore è anche apparso nei panni di Solomon Lane in Mission: Impossible - Rogue Nation e Fallout.