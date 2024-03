The Unknown, annunciato il film sul mostruoso Willy Wonka virale sui social

Siamo al paradosso: in queste ore infatti è stato annunciato un film horror su The Unknown, il misterioso 'villain' diventato virale sui social dopo la famosa experience di Willy Wonka che tanto ha fatto parlare di sé la scorsa settimana per la sua terribile qualità.

La tradizione del genere horror di sfruttare le tendenze dei social e trasformare letteralmente qualsiasi cosa in un film è ben nota, ma nel caso della famosa "Willy Wonka Experience" potrebbe trattarsi di un vero e proprio record: il film si intitolerà The Unknown, ed è stato annunciato questa mattina dalla società di produzione cinematografica scozzese Kaledonia Pictures, ovviamente sull'onda del successo virale ottenuto dall'experience non ufficiale organizzata grazie alla rinnovata popolarità che la storia de La fabbrica del cioccolato sta vivendo in questo periodo grazie al film Wonka di Warner Bros con protagonista Timothée Chalamet, un effetto valanga che ora porterà a questo nuovo horror originale.

Kaledonia Pictures anticipa: “Il film, pronto per la produzione e l'uscita alla fine del 2024, segue un famoso illustratore e sua moglie che sono perseguitati dalla tragica morte del figlio Charlie. Nel disperato tentativo di sfuggire al dolore, la coppia lascia la società e si trasferisce nelle remote Highlands scozzesi, dove li attende un male inconoscibile." I creatori hanno detto: “Siamo entusiasti di iniziare la produzione e non vediamo l’ora di condividere maggiori informazioni con voi il prima possibile”.

The Unknown punta ad uscire alla fine del 2024. Resta sintonizzato per ulteriori informazioni. Curiosamente, i fan si sono accorti che forse I Simpson avevano previsto anche l'experience di Wonka.