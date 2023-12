The Underdoggs, il film con Snoop Dogg arriva su Prime Video! Ecco trailer e data d'uscita

The Underdoggs, la nuova commedia sportiva con Snoop Dogg come protagonista e produttore sta per arrivare sul piccolo schermo grazie alla distribuzione di Amazon Prime Video. Nel film, il rapper e attore interpreterà una ex stella del football chiamato ad allenare una squadra di ragazzini come parte del proprio processo di riabilitazione sociale.

Dopo aver ampiamente discusso del fatto che l'annuncio di Snoop Dogg di rinunciare al fumo si sia rivelato soltanto una trovata pubblicitaria, torniamo a parlare del rapper della West Coast per riportare le ultime notizie a proposito del suo ultimo lavoro cinematografico, in collaborazione con Amazon MGM.

È stato infatti annunciato che The Underdoggs non riceverà, come precedentemente previsto, un’uscita cinematografica, venendo presentato direttamente su Prime Video a partire dal 26 gennaio 2024.

La scorrettissima commedia, seguirà le vicende di Jaycen Jennings, ex star del football americano che, a seguito di una sentenza del tribunale, dovrà servire da coach a una squadra di giovanissimi giocatori della sua città natale, tornando, grazie a questa esperienza, a riscoprire il suo amore per il gioco.

Il trailer del film ci fa scoprire il personaggio di Two Js, i piccoli atleti che seguirà nel corso della vicenda e il suo personale assistente sui generis, esplicitando un mood piuttosto irriverente e che cerca di strizzare l’occhio agli amanti dell’hip hop e di un certo tipo di attitudine.

In attesa di poter vedere l'opera, diretta da Charles Stone III, già autore di Paid in Full